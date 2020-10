"Nunca tuve exclusividad": Tras dejar Televisa por Telemundo, Mariana Seoane estalla y da fuerte anuncio

Ciudad de México.- La exitosa y guapísima actriz, Mariana Seoane, de una vez por todas puso fin a los supuestos rumores de que había sido vetada por Televisa tras dejarlos y unirse a las filas de Telemundo.

En una entrevista retomada por el portal de TVNotas, la intérprete de Mermelada aseguró que su ausencia en la televisión mexicana no se debe a que los ejecutivos de San Ángel hayan interpuesto un veto en su contra.

Seoane explicó que a pesar de que trabajó y le fue fiel a Televisa por 20 años, ella jamás contó con un contrato de exclusividad, por lo que podía trabajar con cualquier empresa sin problemas.

La situación es completamente diferente, creo que el tema de los vetos no existe más... fue hace exactamente cinco años, que no salí de Televisa sino que yo he trabajado con ellos durante toda la vida, pero no tenía una exclusividad como tal; Telemundo me contrató e hice cuatro proyectos simultáneos y este que estoy preparando es el quinto; mientras estuve allá en esos años, todavía se manejaba el rollo de que, si estás en una empresa no podías estar en otra y así. Pero mira, ya cambió, eso ya acabó", explicó.