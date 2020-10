Tania Ruiz, la guapa novia de Peña Nieto, derrite a fans al ser captada de esta irresistible forma

View this post on Instagram

Que hariu0301as en tu vida que no te preocupariu0301a si te pagaran o nou2753 Bueno eso que pensaste.. Hazlou203cufe0f Eso es realmente tu pasiou0301n! Yo me vine a perseguir mi suenu0303oud83dudc60, mi pasiou0301nud83dudc83 ,lo que mau0301s disfruto hacerud83dudcf8. Estudie mi carrera de administraciou0301n de empresas y al terminar me vine a Mexico . Sin permisoud83dudeb7, sin autorizaciou0301n de mis papau0301sud83dudeb7 . Una hija rebeldeud83dude09ud83dude07ud83eudd76que rompiou0301 todas las reglas en su casa ud83duddfdy vaya q mis papau0301s son conservadores ud83dude48, aunque la vida les ha puesto tantas pruebas , que ya son mau0301s abiertos ud83dude4cud83cudffbud83dudc4fud83cudffbud83dude4fud83cudffb. A ellos les angustiaba mucho el ambiente y el venirme sola. Yo les dije prefiero vivirlo ud83dude4fud83cudffby decir me gusto u2705o no me gusto, a haberlo querido hacer y no haberlo hecho. Hoy me siento plena en mi vida en todos los aspectos!! He hecho siempre lo que he queridoud83dudc9b y solo por creer en mi ud83dude4cud83cudffby auu0301n asiu0301 teniendo en contra a muchas personasud83eudd37u200du2640ufe0f. Jamas deje de creer en mi, en lo que sentiu0301a, en lo que vibraba y lo que me impulsaba. Hoy les digo que no importa si la gente cree en ti o no cree en ti. Tu confiu0301a en ti!! Eres una persona inteligente u2705, valienteu2705, poderosau2705. Mereces ser y tener eso que quieresu2705. Eres capaz de alcanzar tus objetivos. A partir de hoy toma las mejores decisiones, para ser feliz contigo. Sientete orgullosa de ser quien eres y nunca te conformes con menos u274cde lo que te mereces . Valou0301rate, respeu0301tate , cuiu0301date, mejora como persona diu0301a tras diu0301a y jamau0301s olvides agradecer todo. Yo pude!! Tu tambieu0301n puedes!! Desde mis 17 anu0303os he trabajado y he vivido muchas emociones y eu0301xitos muy fuertes en mi vida. Llorado de felicidad como no se imaginan , por mis logros. Llorado por otras cosas tambieu0301n. Pero ese dolor me a hecho mau0301s sabia y mau0301s espiritual . Por eso hoy y siempre no me gusta ver sufrir a nadie. Solo crean en ustedes!!u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f