Tras dejar 'Exatlón EU', conductor de Telemundo hace importante anuncio

u00a1Con la satisfacciu00f3n del deber cumplido! ud83dudca5ud83dudcaaud83cudffbud83cuddfaud83cuddf8ud83cuddfbud83cuddeaud83cudde9ud83cuddf4 820 du00edas han pasado desde la premiere de @exatlonestadosunidos en 2018. Hoy, tras ese lapso de tiempo en donde presentu00e9 poco mu00e1s de 410 episodios, viviru00e9 el u00faltimo capu00edtulo de este maravilloso proyecto dejando siempre las puertas abiertas para la que ha sido mi casa. u00a1A vivirlo al mu00e1ximo y a disfrutarlo como siempre! u00a1Aficionados del #ExatlonEEUU! u00bfEstu00e1n listos? ud83dudd34ud83dudd35