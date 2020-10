Tras final de temporada, chicas de 'Acapulco Shore' se enfrentan: "Me la pel..."

Ciudad de México.- A pesar de que terminó la séptima temporada de Acapulco Shore, la controversia continúa entre los integrantes del programa y en esta ocasión tiene entre como protagonistas a Rocío Sánchez y Fernanda Moreno.

Durante una entrevista exclusiva para el canal de YouTube Vaya Vaya TV, Rocío Sánchez comentó que no entiende la razón por la que haya desencadenado este problema, incluso, aseguró que le ha brindado su apoyo.

De igual manera, la modelo mexicana mencionó que, a lo largo del show, le expresó a Fernanda aquellas cosas que no le parecían de su personalidad, hecho que hablaron también fuera del proyecto de MTV.

Me duele mucho esta situación, ya que de mi parte nunca hubo ningún malentendido, soy una persona a la que le gusta que me digan lo que está pasando".

Cuando Fernando entró, la verdad no me llevaba bien con ella, había ciertas cosas que ella hacía que a mí no me agradaban y se lo hice saber", agregó la influencer.