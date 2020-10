Yalitza Aparicio es duramente criticada por participar en nuevo proyecto: "No agrada"

Ciudad de México.- Luego que a través del Instagram de Suelta La Sopa se filtró una fotografía de Yalitza Aparicio las criticas no se hicieron esperar para la actriz quien ha demostrado tanto amor por carrera.

En la publicación se hizo saber que Yalitza formará parte de la serie documental Peace Peace Now Now de la actriz chilena, Daniela de la Vega y aún cuando estará enfocada en la lucha de las mujeres por sus derechos, internautas no se hicieron esperar.

Al poco tiempo de realizada la publicación donde se le ve a la famosa bastante sonriente, usuarios de Internet no se hicieron esperar para atacarla y la mayoría de ellos no por progresar, sino por resentimientos pasados.

No agrada, ni un poquito".

El vestido le queda apretado de los brazos".

Ya con eso, me caso con ella".

Fuente: Instagram @sueltalasopatv