¿Adiós 'Exatlón'? Televisa 'hunde' a TV Azteca y da dura noticia a Antonio Rosique

View this post on Instagram

ud83cudf89u00a1Lo mu00e1s visto en Prime Time!ud83cudf89u2063 u2063 ud83dude4cud83cudffc Gracias a la preferencia de 3.5 millones de personas, @vencereldesofud83dudc94 superu00f3 a la competencia por 79%. u2063 u2063 #ContinuamosContigo y te traemos los mejores estrenos.u2063 u2063 #VencerElDesamor #Televisa #ConLasEstrellas #LasEstrellas #telenovela #telenovelasmexicanas #amor #mujeresu2063 u2063 @DanielaRomoWeb, @davidzepeda1, @claudiaalvarezo, @JUANDIEGOCOVA1, @JosEliasMoreno, @emmanuelpalomares, @juliaurbini, @altairjarabo, @issabelacamil, @leonardo.daniel1, @alfredogatica, @paulinagoto, @rosyocampooficial