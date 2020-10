¿Adiós 'Hoy'? Tania Rincón aparece en 'VLA' y hace llorar a Cynthia Rodríguez por esta razón

Ciudad de México.- Vaya sorpresa se llevaron usuarios al ver a Cynthia Rodríguez con un drástico cambio de look y al lado de Ingrid Coronado y Tania Rincón en Venga la Alegría.

En el canal de YouTube del matutino de TV Azteca aparecieron de vuelta en el foro estas dos talentosas conductoras. Tania estuvo hace unos días en el programa Hoy de Televisa (según reportó Álex Kaffie se integraría de fijo) e Ingrid se alejó de la televisión y está en radio, por lo que usuarios quedaron impactados al verlas.

Para decepción de muchos, aunque el video fue subido este jueves, es del 2018, cuando Cynthia ni siquiera era parte del elenco base del programa y acudió como invitada, luciendo un drástico cambio en su apariencia, con el cabello corto y oscuro.

En la sección 'Al Desnudo' junto a Tania, Ingrid, Patricio Borghetti y Sergio Sepúlveda, Cynthia se sinceró como nunca antes sobre su pareja Carlos Rivera y aunque no lo mencionó por nombre, dijo:

Yo tengo una relación y eso creo ustedes más que conductores son amigos y lo saben. mi familia lo conoce. Cuando tienes algo tan bonito, yo nunca subo fotos con nadie. Bueno, solo hace algunos años cuando tuve una relación en La Academia pero no me escondo, estoy feliz, creo que estoy con el amor de mi vida. Llevamos una vida normal... salimos, vamos al cine pero no nos gusta hacerlo público".

Hermética como siempre sobre su vida privada y su romance con el integrante de ¿Quién es la máscara? en Televisa, Cynthia dijo: "Las personas que nos quieren y realmente saben de nuestra relación nos respetan y así queremos que sea".

También habló de La Academia y sobre cómo encontró la fama de manera tan repentina. Cynthia incluso recordó cuando ella y su exnovio, el exacadémico José Luis, grabaron la canción de la telenovela Amor en Custodia. Comentó que terminaron porque iban por diferentes caminos y que ya no tienen contacto.

Finalmente, los conductores presentaron a Cynthia el video de cuando audicionó para la cuarta generación de La Academia en el 2005. La conductora rompió en llanto al recordar cómo desde ese instante le cambió la vida.

Para mí era ir por todo o regresar a estudiar. Sentía que la oportunidad no me iba a llegar y que tal vez lo mío no era cantar o ser artista. Afortunadamente sí me acompañó la suerte y la dedicación".