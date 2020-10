Aleida Núñez explica cómo superó la depresión tras la pérdida de su bebé

Ciudad de México.- La actriz y empresaria mexicana, Aleida Núñez, abrió su corazón y recordó el momento de la pérdida de su bebé, hecho que ocultó a lo largo de los años por el dolor que le trajo a su vida.

Durante una entrevista exclusiva para De Primera Mano, la exintéprete de Televisa confesó que encontró un alivio cuando habló de esta situación, pues lo pudo compartir con los profesionales pertinentes.

Mi primer embarazo fue una pérdida y fíjate que en un tiempo no lo compartí, pero cuando abrí mi corazón, me sentí mucho más aliviada y muchas mujeres se identificaron porque pasaron por algo así", contó la artista.

De igual manera, Aleida comentó que, en su primer embarazo, sufrió un sangrado repentino y su doctor le explicó que se debía someter a un aborto, suceso que la llevó a caer en una profunda depresión.

Yo viví un año de depresión y después de esto, no me quería levantar de la cama, estaba sin motivación. Me preguntaba todos los días por qué me había tocado a mí vivir esto", reveló.