Cassandra Sánchez-Navarro deja sin aliento a sus fans al posar en arriesgado vestido

View this post on Instagram

Todo es un #mood contigo mi querido @george_figueroa Amoooo mi familia en @cristinacuellar y vestirme de @victoryjesse GRACIAS a @johnnduranphoto por siempre capturar los momentos que apreciare para siempre. Una noche muy celebrada por @gqmexico #hombresdelau00f1o gracias por la invitaciu00f3n.