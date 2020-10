Eiza González: Tras la muerte de su tío por Covid-19, la actriz rompe el silencio

View this post on Instagram

Mi bro querido , mi javis como le decu00eda cuando u00e9ramos chicos , sin duda me enseu00f1aste muchas cosas en aquella juventud temprana , sigo estupefacta de saber que nunca mu00e1s oire esa voz que amaba cantar en la bohemia que tanto te gustaba ,fu00edjate nomas que hace ya casi 19 au00f1os mi flaco partiu00f3 asu00ed nomas sin mu00e1s aviso que el que te veo al rato mi amor ud83dude0dya se me habu00eda olvidado , cuan importante es vivir en el presente que es este momento donde estoy escribiendo , que no hay mau00f1anas para reu00edr que incluso reu00edrse a carcajada batiente debe ser un gran maratu00f3n , que el cuerpo debe gozar cada roce de nuestra piel con la misma intensidad que un volcu00e1n en erupciu00f3n , que mirar no se debe de restringir a lo que ven solo el alcance de nuestra mirada sino mirar la profundidad de cada ser con los ojos del alma , que saborear un manjar es tan maravilloso y se debe prolongar tanto como los besos y los labios se deben partir hasta que sangren ,pues ahu00ed estu00e1 el nu00e9ctar de la existencia , y que el corazu00f3n lo tienes que entregar a quien tu00fa corazu00f3n elija ,no importa si despuu00e9s este mismo ser te lo parte en mil pedazos ,elegiste vivirlo y entregarle tu alma , tu cuerpo y tu espu00edritu , me recordaste con tu partida , que no hay que perder el tiempo en pendejadas , que la vida es ahorita , que ni todo el dinero , ni todo el u00e9xito , ni todo el control de lo que pensamos que es lo correcto realmente es la vida , gracias eternas porque muy a mi pesar de lo que me rompe tu partida , me pone de nuevo en la existencia de la vida , que aunque estu00e9 rota , viviru00e9 mu00e1s intensamente lo mucho o lo poco que me quede de vida , que cantare , bailare , beberu00e9 , comeru00e9 y amare sin limitantes, y que el du00eda que nos encontremos de nuevo , te contaru00e9 todas y cada una de mis aventuras de vida , igual y no existe el encontrarnos de nuevo , pero lo que su00ed su00e9 , es que lo vivido nadie nos los quita , fuiste y seru00e1s una delicia de hermano , un ser que no recuerdo jamu00e1s haberte visto enojado , siempre sonriendo y de buen humor , y tus heridas te las lamu00edas como te daba la gana , porque ese fuiste tu00fa , un ser libre ud83dude4fud83cudffb, aquu00ed me quedo au00fan en custodia de vivir tus formas ,buen viaje amado hermano y gracias por existir ud83dudda4