¿Excluido? William Valdés cuenta cómo se siente al volver a 'VLA' después de 'Exatlón'

Ciudad de México.- Hace unas semanas, el conductor de Venga la Alegría, William Valdés, dejó el programa matutino, para viajar hasta República Dominicana, para hacer un reportaje especial sobre el reality show de TV Azteca, Exatlón México.

No obstante, ante el regreso del joven cubano a los foros de La Ajusco, muchos fans consideran que las cosas habrían cambiado, pues hay quienes señalaron que el trato de sus compañeros hacia él ya no es el mismo.

Por esto mismo, alguna de sus admiradoras aprovechó que William realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, por lo que le pregunto como se sentí al volver con sus colegas ante la pasada experiencia.

A pesar de que muchos sospecharon que las cosas no estarían bien en su trabajo, el joven comunicador informó que esto no era cierto, debido a que se siente más que feliz de volver nuevamente al foro.

La verdad me siento muy feliz de volver a Venga la Alegría, me siento muy contento y para nada me siento excluido, es mi casa, son mis compañeros, es el programa en el que trabajo, así que estoy muy contento", señaló William.