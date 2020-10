¿Lo 'batearon'? Salvador Zerboni asegura que tuvo romance con Fey, pero acabó mal

Ciudad de México.- Salvador Zerboni salió a aclarar su relación con Fey, luego de revelarse que la cantante lo había terminado por una supuesta infidelidad, aunque ella siempre negó su relación sentimental con él.

En entrevista para el programa De Primera Mano, el actor dejó en entredicho la versión de la intérprete de Media naranja y al ser cuestionado sobre si fueron novios, dijo:

Digamos que estábamos saliendo para no llevarle la contraria a nadie".

Sin detallar el tiempo que llevaban juntos, Zerboni únicamente se deshizo en halagos para la cantante.

Fue como algo muy relámpago… yo ya no entendí, no conté los días, pero estuvo muy bien, estoy muy contento, la verdad que es una gran mujer, no tengo absolutamente nada malo que decir, fue fantástico todo con ella, pienso que es una super artista, es gran madre y bueno, ¡como pareja ni se diga!", dijo.

Sobre si se enamoró de Fey, Salvador comentó con una gran sonrisa:

Yo pensé que era esa media naranja ¿no?, pero luego dijiste tú que viene azúcar amargo, entonces ya me confundí".

De la misma manera, el artista confirmó la versión del periodista Juan José Origel, y agregó que la cantante ya no quiso saber nada de él y solo le dijo "que estaba muy mal eso", aunque él nunca entendió a qué se refería realmente.

Por último, Zerboni no descartó una reconciliación con Fey, pero de no ser posible únicamente le deseo buenas cosas a su ex.

Si no es conmigo, que esté con quien quiera, pero que le vaya super bien”.

Con información de: Agencia México