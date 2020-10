Lucero recuerda la vez que pasó una de sus peores vergüenzas frente a Los Yonics

Ciudad de México.- La cantante Lucero, mediante un adelanto de su próximo video en YouTube, relató la vez que pasó una de sus peores vergüenzas junto a dos agrupaciones famosas de los años 70.

Se trata de Los Yonics, donde le tocó ser madrina por sus 15 años de trayectoria, a lo que ella anteriormente había grabado su primer disco de mariachi con música de Los Bukis.

Podría interesarte: Adiós 'Hoy': Tras veto y drástico cambio físico, conductora abandona Televisa y llega a TV Azteca

Fue entonces que ella se confundió de nombre quedando en total vergüenza ante el público y la agrupación, quien tendría competencia con ellos.

Lee también: Exhiben pelea entre Lambda García y Paul Stanley en estacionamiento de Televisa: "Idio... inú..."

Yo tenía muy en cabeza el nombre de Los Bukis, y subí al escenario, di las buenas tardes y dije 'vengo a felicitar ¡a mis amigos Los Bukis!' Sí, así como lo oyen, y lo peor es que no me di cuenta de mi error", agregó.

Cabe mencionar que al principio no se dio cuenta, sin embargo al bajar del escenario fue su madre, la que la interrogó de porqué dijo Los Bukis, si eran Los Yonics.

Hay fotografías del momento donde todos los Yonics se me quedaban viendo con cara de 'qué le está pasando, ¿es broma?'. Yo vi a la gente como rara, pero todo fue tan rápido que no me di cuenta. Bajé del escenario y mi mamá y mi gente me dicen 'por qué dijiste Los Bukis'", finalizó.