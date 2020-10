María León cautiva a seguidores con tremendo recuerdo de su participación en 'Chicago'

View this post on Instagram

A un anu0303o del estreno de #CHICAGO ... que diu0301a tan especial, queu0301 honor compartir este tiempo con artistas tan generos@s y talentos@s, me enamoreu0301 cada diu0301a de su arte y de la fortuna de jugar con ustedes a existir en ese mundo hermoso de lo inmediato, mau0301gico e irrepetible. ud83dude4fud83cudffdu2764ufe0f @tania_nardini @robbowman88 @morrisgilr @esteprovenzano @alma_cero @dio_hpz @angelicavaleoriginal @yoliicampos @sbernalv #ChicagoElmusical #RoxieHart