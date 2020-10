"Me dejó el marido": Tras abandonar Televisa y con deuda millonaria, Grettell Valdez declara esto

Ciudad de México.- A pesar de que Grettell Valdez ha atravesado por situaciones difíciles en las últimas semanas, la actriz sigue manteniendo contacto muy cercano con sus seguidores a través de las redes sociales.

En esta ocasión, la artista abordó el tema de la separación de pareja y la forma en que las mujeres se descuidan físicamente tras una ruptura sentimental, por lo que no dudó en enviar un contundente mensaje a sus fanáticas.

A post shared by Grettell Valdez (@grettellv) on Oct 9, 2020 at 5:13pm PDT

Las palabras de la actriz, quien hace unas semanas anunció que dejaba Televisa tras 23 años en la empresa para irse a Telemundo, encendieron alertas sobre una posible separación de su esposo Leo Clerc, quien ha estado en fuertes problemas legales en su país de origen, Suiza.

No se dejen, porque hay mujeres que dicen ¡ay, no!, ya me dejó el marido, ya no me peino, ya no me arreglo, ya no hago ejercicio, y ya se dejan al catre... ¡no! No lo hagan, todo lo contrario, porque siempre va a llegar alguien que va a ser para ti, que te va a llenar mejor", manifestó Valdez.