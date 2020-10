"No tengo trabajo": Aylín Mujica le responde a Bisogno tras acusarla de fingir su secuestro

Ciudad de México.- Aylin Mujica rompió el silencio y sostiene su versión de secuestro exprés en México, luego de que Daniel Bisogno y Germán Ortega manifestaran su descontento con ella y pusieran en duda este hecho.

Diciendo, que todo se podría tratar de una mentira para deslindarse fácilmente de sus responsabilidades de la obra de teatro, El Cuarentenorio Cómico,

Al respecto de los rumores que aseguran que hizo todo esto porque ya tiene un proyecto en la empresa Telemundo, Mujica detalló:

Le pedí dos fines de semana que me diera, yo no tengo nada, ningún proyecto ahorita, yo no tengo nada, a mí me invitaron a Suelta la Sopa como me han invitado en otras semanas que he estado, pero eso no quiere decir nada, yo no voy a mentir con algo tan fuerte, a mí me asaltaron, la pasé muy mal y me quitaron dinero, y me toque… no quisiera seguir hablando de eso, de verdad, la pasé muy mal".