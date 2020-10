¡Qué bárbara! Angelique Boyer deja a todos boquiabiertos en Televisa al hacer esto

View this post on Instagram

u00bfCu00f3mo van con su mercurio retrogrado Esperancitas? ud83cudf1aud83cudf11ud83cudf15ud83cudf1d ud83dude04ud83eudd23 ud83dude03ud83dude43ud83eudd70ud83dude1cud83eudd2aud83eudd20ud83eudd21ud83dudc79ud83dude08ud83dudc7fud83dudca9ud83dudc7dud83eudd28ud83eudd13ud83eudd29ud83dude0fud83dude12ud83eudd7aud83dude29ud83dude2bud83dude14ud83dude24ud83dude2dud83dude22ud83eudd2cud83dude31ud83eudd2fud83dude24ud83dude31ud83eudd17ud83eudd14ud83eudd71ud83dude34 u00bfustedes? u00bfSi eligen 4 cuu00e1l seru00edan? Los audu00edfonos ud83cudfa7 son por que para llorar en escena algunas veces pongo mu00fasica ud83cudfb5 ud83cudfb6 ud83dude2c me ayuda un montu00f3n. ud83dude09