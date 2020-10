Regina Blandon manifiesta su enojo al descubrir que censuraron su escena romántica con otra mujer

Ciudad de México.- La actriz, Regina Blandón, recientemente ha dado de qué hablar, pues se hizo de algunas críticas al mostrar su posición ante temas sociales como el aborto, el cual considera debe ser legal.

Sin embargo, recientemente se mostró molesta, luego de descubrir que un canal de televisión decidiera censurar una escena suya en la película, Cindy la regia, donde se dio un beso con otra mujer.

A través de su entrevista telefónica con el programa, De Primera Mano, manifestó su disgusto y exclamó los motivos.

No está sujeto a opinión de nadie, de si es valido o no, no sé el chiste es seguir alzando la voz y decir que esas muestras de intolerancia ya no son tolerables", dijo la actriz.