¿Se acabó el amor? Tras cancelar boda, actriz de Televisa aparece sin anillo por esta fuerte razón

Ciudad de México.- La famosa actriz, Yulianna Peniche, hace algunas horas tuvo un encuentro con la prensa y aprovechó para hablar de la cancelación de su boda y además, qué piensa acerca de que la conozcan como la 'maldita lisiada'.

La hija del primer actor Arturo Peniche aseguró que no tiene ningún problema en que los televidentes la reconozcan por el apodo que se hizo famoso gracias a Itatí Cantoral mientras grababan María la del Barrio.

Yulianna aseguró que la única vez que llegó a sentir molestia por este personaje fue cuando era una adolescente pues fue víctima de burlas mientras cursaba la preparatoria.

El problema lo tenía cuando iba en preparatoria, este personaje lo hice cuando iba en segundo de secundaria, entonces cuando pasé a la preparatoria, que cambié de colegio, la gente en buena y mala onda me decían ‘ahí va la maldita lisiada’ y yo decía, ‘ya supérenlo, pasó hace dos años’. Ahí sí me molestaba, pero era cuando tenía 16 años y ahorita no tengo problema, recuerdo el personaje con mucho cariño", explicó.