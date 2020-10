¿Se cancela? Hijo de 'El Loco' Valdés hace inesperado anuncio de la bioserie

Ciudad de México.- Durante un reciente encuentro con la prensa, el actor mexicano, Marcos Valdés, tuvo la oportunidad de opinar con respecto a la serie autobiográfica que se planea de su padre, Manuel 'El Loco' Valdés.

En esta ocasión, el intérprete de Televisa indicó que espera que la bioserie le haga justicia a la vida y trayectoria artística de su progenitor, además, desmintió tener algún tipo de problema con su sobrino Iván Valdés.

De igual manera, el histrión aseguró que jamás ha arremetido en contra de Iván Valdés, mientras que se mostró escéptico con que su sobrino mantenga los derechos para poder realizar esta producción.

Espero que lo haga bien la persona que tenga los derechos, yo no estoy enterado, él (Iván) dice que los tiene, pero no lo sé. No tengo ninguna relación mala con Iván, jamás he hablado mal de él", agregó.