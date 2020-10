Sin temor a críticas, actriz de Televisa expone a un ex que le quedó a deber dinero

Ciudad de México.- La actriz, Yuliana Peniche, mediante una entrevista para el programa de Miembros al Aire, habló uno de su ex, al asegurar que la dejó y debiéndole dinero.

En su relato habló del dinero, al informar que no es lo que le da la felicidad, mientras interactúa con los presentadores, que ponen algunos ejemplos de esto.

La declaración se dio luego de que preguntaron si alguien ha dejado una pareja porque piensa que le quiere quitar dinero, a lo que Yuliana dijo que ella sí.

Era mi novio, me pidió prestado y no me volvió a hablar, es hermano de un cantante muy famoso... más de 100 mil pesos le presté, y nunca me los regresó", dijo.