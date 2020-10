Tras 20 años en TV Azteca y perder exclusividad, actor dejó las novelas y hace esto para sobrevivir

Ciudad de México.- A pesar de que se encuentra alejado de la televisión desde hace varios meses, esta mañana el actor Eugenio Montessoro volvió a pisar los foros de TV Azteca luego de perder su exclusividad en la empresa hace algunos años.

El querido histrión ha tenido muy pocas apariciones en la pantalla chica en los últimos años pues apenas ha colaborado en la bioserie de Lupita D'Alessio Hoy voy a cambiar (2017) y en el melodrama Un poquito tuyo de Imagen Televisión (2019).

Durante el 2018, Eugenio brindó una entrevista al sitio de El Universal en donde explicaba lo mucho que le dolía no tener trabajo en TV Azteca a pesar de que les fue fiel por más de 20 años. El actor lamentó que "de la noche a la mañana", la empresa dejara de producir.

Estamos mal y preocupados los actores, porque la empresa este año ya no produjo y después de trabajar 20 años en una empresa, me cuesta trabajo, sobre todo entender que de repente, de la noche a la mañana la empresa ya no produce", comentó.