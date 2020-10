Alessandra Rosaldo le hace tremenda promesa a Aitana Derbez: "Me rompe el corazón"

View this post on Instagram

Aitana es la luz de mis ojos y mi vida entera. Cuando pienso en su futuro y el planeta en el que le tocaru00e1 vivir si seguimos contaminando y favoreciendo el calentamiento global, me rompe el corazu00f3n. Necesitamos hacer algo sobre el cambio climu00e1tico AHORA y por ello, con esta #pinkypromise me comprometo con ella a levantar mi voz, a luchar por su futuro y, cuando llegue el momento, a elegir candidatos y gobernantes que responsabilicen a las industrias contaminantes y se comprometan a crear regulaciones ambientales que protejan nuestro planeta. Les pido a todas las madres, especialmente a las que tienen el privilegio de poder VOTAR, que me acompau00f1en y nomino a @theshaulavega a @joynadamas @aislinnderbez y a todas las mamu00e1s para que se unan a este movimiento #VoteLikeAMadre #VoteLikeAMadreChallenge Aitana is my world. When I think about what her life will be like if we keep letting polluters heat the planet, it breaks my heart. We need to do something about climate change NOW! Thatu2019s why Iu2019m pinky promising I will #VoteLikeAMadre for candidates who will hold polluters accountable when the time comes. All the madres out there, especially the ones that have the privilege to VOTE, will you join me? I nominate @theshaulavega @joynadamas @aislinnderbez and all the great MAMAS out there to join me in this movement using the #VoteLikeAMadre and #VoteLikeAMadreChallenge