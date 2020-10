Andrea Escalona regresa al escenario y causa furor al lucir su arriesgado 'outfit'

View this post on Instagram

u201cDicen que uno siempre vuelve a los sitios en donde fue felizu201d Donu0303a Ineu0301s is back ! Gracias Dios por delante siempre en todo, gracias @alexgouboy por volverme a dar la oportunidad de hacer lo que me gusta, gracias companu0303iu0301a @cuarentenorio_comico son los mejores comediantes u263aufe0f y mejores personas, gracias mercurio retrou0301grado ( por fin te caes con algo bueno ud83dude1c) GRACIAS al pu00fablico por ustedes TODO