¡Escándalo en Televisa! Querida actriz confiesa que tiene pareja desde hace 27 años

Ciudad de México.- La actriz Patricia Reyes Spíndola, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, destapó algunos secretos de su vida privada además de hablar de lo laboral.

En su relato la famosa de 67 años indicó que desde muy joven siempre tuvo la idea de jamás casarse y tener una familia, sin embargo nunca ha estado sola, pues desde hace 27 años tiene una pareja estable.

Podría interesarte: José Ángel Llamas: Tras desaparecer y drástico cambio, así luce el galán de TV Azteca y ahora hace esto

Siempre he sido muy familiar y he tenido parejas con las que he durado mucho tiempo, siete años con una, luego 12 y ahora 27. Me gusta cocinar, tengo animales en casa, tengo tres perros, dos tortugas, un cotorro, y además tengo una vida familiar muy completa, por eso les agradezco al universo y a Dios", indicó.