Golpe a Chapoy: Tras veto de TV Azteca, Atala Sarmiento exhibe traición de Pedro Sola en Televisa

Ciudad de México.- Atala Sarmiento reapareció en los foros de Televisa luego de su polémica salida de TV Azteca y su posterior veto de la empresa tras quedar en malos términos con su exjefa, Pati Chapoy.

Tras dejar Ventaneando en 2018 luego de 23 años en el Ajusco, Atala se fue a la competencia a los meses, donde participó en el programa de espectáculos Intrusos, el cual fue sacado del aire en 2019.

La conductora actualmente vive en España con su esposo y está alejada de la televisión.

Lee también: José Ángel Llamas: Tras desaparecer y drástico cambio, así luce el galán de TV Azteca y ahora hace esto

En el video, que es del 2018 pero lo publicaron hace un par de días, Atala visitó el programa de Unicable Montse & Joe. Yolanda Andrade le preguntó a Atala si le quedaban amigos donde trabajaba, a lo que ella respondió:

Sí, tengo amigos en mi extrabajo, no en el programa en el que estaba quizás, pero en la empresa sí tengo amigos. Quien crees que está cerca de ti resulta que no tanto".

"¿Qué es lo más gacho que te ha pasado?", le preguntó y ella confesó que lo que le hizo Pedro Sola la entristeció bastante.

Me han pasado cosas que me han sacado de onda. Yo creo que Pedrito me haya dado Unfollow en Twitter. Ya retomó... pero ya no me da Likes. El último programa que hice y al día siguiente me dio Unfollow. Luego me volvió a seguir pero... viejillo chirrisco me dio Unfollow".

Podría interesarte: ¿Adiós 'Hoy'? Tania Rincón aparece en 'VLA' y hace llorar a Cynthia Rodríguez por esta razón

Posteriormente, Atala reiteró que no la despidieron, sino que no que prácticamente la orillaron a irse porque no estuvo de acuerdo con un contrato. Al respecto, Shanik Berman que también estaba de invitada, dijo lo que ella sabía de ese famoso contrato:

Lo que yo me enteré esque quería que firmara un contrato en el que no le iban a pagar casi nada, solo si salía al aire, si no no. No le tocaba vestuario, bono ni pavo navideño".

"Pero me tocaba vale de despensa", finalizó Atala con risas nerviosas, comprobando que lo que decía Shanik era verdad.

Como este video fue hace un par de años, desde entonces al parecer las cosas mejoraron entre Sola y Atala, pues constantemente se comentan en redes sociales y al parecer siguen en contacto pese a que ella esté viviendo en Europa.

Fuente: Unicable