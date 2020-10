Kabah prohíbe a sus fans acudir a su concierto de Halloween disfrazados de Covid-19

View this post on Instagram

u00bfCu00f3mo funciona la dinu00e1mica de compra de lugares para nuestro #HalloweenParty? ud83cudf83ud83dudc7b Seru00e1 un concierto presencial y totalmente en vivo, con todos los cuidados porque en #Kabah estamos preocupados por la situaciu00f3n que estamos viviendo. u00a1Las barreras hoy nos unen! De esta forma nos cuidamos y divertimos al mismo tiempo, con una fiesta con invitados especiales, disfraces, sorteos y por supuesto LA MEJOR Mu00daSICA ud83dudd25ud83dudd25 Recuerda comprar tu boleto antes del 15 de octubre para participar en el sorteo de $100,000 pesos que haremos el du00eda del evento. ud83dude31ud83dudcb0 Boletos a la venta en www.parquebicentenario.com.mx o en taquilla.