"Pasó de moda": Tras traicionar a Televisa y 'despido' de TV Azteca, destruyen a famoso conductor

Ciudad de México.- Luego de que TV Azteca presuntamente sacara del aire su programa Don't No lo hagas, el conductor Adal Ramones podría regresar a Televisa, empresa en la que estuvo por más de 25 años.

Según el portal Chacaleo, Ramones, quien llegó en 2018 al Ajusco para conducir La Academia, presuntamente buscaría retornar a la televisora que le dio su primera oportunidad, pero esto aún no estaría concretado.

Luego de "estar congelado" por varios años en Televisa después de su exitoso programa Otro Rollo, el conductor buscaba aparecer de nueva cuenta en la pantalla chica, sin embargo, al no haber otro proyecto y tras terminar su contrato de exclusividad, decidió irse a la competencia.

Según el medio, el presentador habría firmado contrato con el Ajusco para tres proyectos. Luego de estrenar este programa de concursos hace solo unas semanas, la televisora dejó de promocionarlo en sus redes. Se dice que por los bajos números de rating, se habría decidido sacarlo del aire antes de lo previsto, pero esto no ha sido confirmado oficialmente.

De acuerdo con el youtuber, aunque Televisa usualmente no toma bien que su talento se vaya a la competencia, sí ha hecho excepciones con algunos al readmitirlos en la empresa.

Usuarios destrozaron al conductor en los comentarios y así reaccionaron ante esta posibilidad:

Yo creo que ya es un cartucho quemado, ya tuvo su éxito en los 2000", "Adal no tiene la culpa de los pésimos programas que le dan", "Sin Televisa no la arma, todos se arrepienten", "Vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas", "A cualquier televisora que vaya, no resultará, no por él ni por la empresa, sino porque la TV que está muriendo", "Con todo respeto, Adal Ramones ya pasó de moda hace muchísimo tiempo".