Roberto Palazuelos recuerda la vez que casi muere por culpa de las drogas

Ciudad de México.- A lo largo de una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, el actor y empresario mexicano, Roberto Palazuelos, tuvo la oportunidad de revelar múltiples detalles en torno a su vida personal y profesional.

Durante una parte de la entrevista, el intérprete de Televisa confesó que, en medio su éxito en las telenovelas, las adicciones se hicieron presentes en su vida, al igual que los problemas en su trabajo por esta situación.

'El Diamante Negro' reveló que estuvo a punto de morir en un tiempo de esparcimiento en Acapulco, luego de tres días de fiestas, sin comer bien y con pocas horas de sueño que se volvieron una 'bomba' de tiempo.

Tenía tres días sin dormir, sin comer bien y, en una de esas, se me ocurren echarme un clavado en la madrugada con el fiestón y el ruido. No sé qué pasó que perdí la ubicación".

No sabía para donde era la salida, me pegaba por todos lados y luego me sacaron. Me empecé a convulsionar, el corazón lo tenía acelerado y me dieron respiración boca a boca", explicó el histrión.