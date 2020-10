¿Se va a Televisa? Tras rotundo fracaso en TV Azteca, Carmen Muñoz anuncia drástico cambio

View this post on Instagram

Porque tu00fa pediste verme con pelo largo, aquu00ed dejo unas fotos del recuerdo, ud83dude05 ud83dudc87ud83cudffcu200du2640ufe0fpruebas que hice con mi @andresjaramillohair hace 4 au00f1os antes de estrenar @enamorandonostv 17 de Octubre de 2016 u2764ufe0f Entonces: Pelo corto o largo? #enamorandonos #look #pelolargo #pelocorto #pruebas #cambio