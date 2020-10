Tras 30 años en Televisa, conductora de 'Hoy' desafía veto y hace inesperada súplica a Chapoy

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, confesó en una entrevista lo que le encantaría hacer con la jefa de espectáculos de TV Azteca, Pati Chapoy.

Durante una entrevista que le hizo Mauricio Barrientos 'El Diablito' a la conductora que lleva más de 30 años en Televisa, le preguntó qué era lo que menos le gustaba de su empresa y la respuesta de Andrea dejó a todos boquiabiertos.

En un breve clip de su programa Aquí nos tocó beber, el comediante le dice a Legarreta: "¿Qué le cambiarías a Televisa?" y ella reaccionó de inesperada manera.

No me gustan los vetados. No me gustan los vetos. A mí me encantaría tener sentada un día a Pati Chapoy y platicar con ella".