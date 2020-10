Tras fracaso en TV Azteca y quedar en silla de ruedas, actriz de Televisa reaparece y así luce ahora

Ciudad de México.- Rocío Banquells, actriz y cantante, logró superar dificultades muy fuertes en su vida personal y laboral. Conocida por ser una de las villanas más talentosas en Televisa, tuvo graves problemas de salud que la dejaron en silla de ruedas, se divorció y hasta fue vetada por casi una década de la empresa por irse a TV Azteca.

En 1981, participó en uno de los montajes teatrales más importantes de su carrera: la versión mexicana de Evita. Cuando quizo volver en 1996, le dio pulmonía y con cortisona sacó adelante el personaje, pero se le vinieron encima duros problemas de salud.

El infierno comenzó poco después. La actriz cometió "el gravísimo error" de firmar de aval para su segundo exmarido Jorge Berlanga.

Fue acusada de fraude bancario y sufrió un deterioro en los huesos de su cadera que la dejó en silla de ruedas por un año. Su exesposo también le arrebató a su hijo de 16 años y le ocultó su paradero. Rodrigo la buscó cinco años después y se reencontraron, sin embargo, fue difícil recuperar su relación y tomó "mucho amor y paciencia".

Terminé en una silla de ruedas y ahí dije: 'No te puedes regresar a luchar porque no tienes manera de luchar'. Tardé un año en levantarme de una silla, en agarrar una andadera. Mi reto eran las muletas y luego el bastón. Me costó un año volver a caminar", dijo en entrevista para TV Azteca hace unos meses.

Los problemas legales y de salud provocaron que otra vez se retirara del teatro. Más tarde ese año, devastada, regresa a la televisión pero ahora para TV Azteca, en la novela Te dejaré de amar, lo que hizo que Televisa, empresa donde empezó su carrera, la vetara.

"A mí me vetó Televisa, que me vio nacer no solo como artista sino ser humano. La causa fue que yo me fui a TV Azteca hace muchos años. Me fui porque tenía rato de no hacer nada en mi empresa, hablé con un ejecutivo y les dije: 'Me están ofreciendo esto' y que ellos no tenían proyectos para mí y me fui", dijo.

Se me cerraron las puertas que porque traicioné. Estuve vetada desde 1996 hasta el 2004".

La actriz fue perdonada por la empresa y tras no obtener el éxito que esperaba en el Ajusco, volvió con el reality Cantando por un sueño. Obtuvo el primer lugar de la tercera temporada del concurso, algo que la ayudó a retomar su carrera profesional. Siguió en el teatro por un tiempo, pero en 2010 regresó a la televisión.

Tras ir alternando entre papeles en el teatro y la televisión, tuvo su más reciente aparición en la televisora este año en la telenovela La mexicana y el güero. La regiomontana de 62 años reapareció y estuvo de invitada este sábado en el programa de Israel Jaitovich Más Noche, en Televisa, donde hizo una reveladora confesión en un breve clip publicado por Las Estrellas.

"¿Cuál es la peor frase con la que te han querido ligar?", le pregunta Jaitovich y ella responde:

Desde chiquito yo te veía en la tele y yo quería ser tu marido y él tenía como 70 años".

