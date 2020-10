Conductora de 'El Gordo y la Flaca' humilla a su exesposo en vivo y le manda fuerte recadito

Miami, Estados Unidos.- La presentadora de televisión, Lili Estefan, se armó de valor y en plena transmisión en vivo de su programa El Gordo y la Flaca le envió un contundente mensaje a su exesposo Lorenzo.

Todo pasó cuando ella y Raúl de Molina conversaban sobre los escándalos de Marjorie de Sousa y Ninel Conde y detalló sin pena alguna que ella vive todo lo contrario a estas actrices.

Estefan explicó que a pesar de que ella ha buscado a Lorenzo para que vea a sus hijos, es él quien se niega y hasta el momento no le da respuestas.

Yo todo el tiempo empujo para que mis hijos vean a su papá. Todo el problema que hay, que ya se sabe públicamente… siempre empujo para que no lleguen a ese punto de no regreso con el padre, porque al final es el padre".

Lili comentó que como lo dijo su hija Lina, Lorenzo siempre será su papá, sin embargo, no entienden porque se ha alejado desde su divorcio.

Al final del día mi hija lo dijo en la ‘Red Table Talk’: ‘al final él es mi padre’, ¿por qué no ha estado presente? No lo sabemos, pero de que yo lo invito, mando los texts (mensajes), lo empujo y trato de hacerlo… solo él puede vivir su proceso", añadió.

La presentadora aprovechó el programa y públicamente le envió un fuerte y contundente mensaje a su exesposo.

Es muy importante que él sepa públicamente que yo quiero que él esté ahí, y creo que ella (Marjorie) es lo que no ha hecho con Julián. Yo me muero por que mi ex, esté ahí para mis hijos, es lo que más quiero", explicó.