Esposo de Sandra Echeverría viaja a EU para cuidar de la actriz tras dar positivo a Covid-19

View this post on Instagram

Hoy cumplimos 6 anu0303os de casados! ud83dude31 casi 9 de novios pueden creer?? Y aquiu0301 estau0301 mi esposo a mi lado cuidau0301ndome de Covid y siendo el mau0301s amoroso, el mau0301s detallista y el mejor papau0301 encargau0301ndose de Andreu0301s y de TODO ud83dude4fud83cudffdu2764ufe0f eres una bendiciou0301n en nuestras vidas y aquiu0301 es donde uno se da cuenta de que el amor lo puede todo. Gracias por tu amor mi vida, por haber agarrado un aviou0301n inmediatamente para cuidarme y porque cumpliste el u201cen la salud y en la enfermedadu201d ud83eudd23 TE AMO ud83dude0d Que eu0301stos 6 anu0303os se sigan multiplicando para siempre u2764ufe0f u00c9sta foto que amo nos la tomu00f3 nuestra adorada @blogdelosangeles te queremos tanto!