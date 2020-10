Fans de Kendall Jenner recuerdan el disfraz de Halloween con el que conquistó a todos

Estados Unidos.- La modelo e influencer Kendall Jenner fue tema de conversación luego de que su hermana menor la empresaria Kylie Jenner, compartiera un vieja foto donde ambas salen tomadas de las manos con un disfraz de Halloween.

La imagen creó cierta conmoción pues hace un par de semanas, las hermanas protagonizar una fuerte discusión por un vestido en el programa de su familia Keeping Up With the Kardashians.

El recuerdo de Kylie abrió paso para que los seguidores de Kendall recordaran algunos de sus mejores vestuarios de su hermana mayor Kendall, pues la modelo siempre crea tendencia con sus disfraces.

Las hermanas Jenner siempre realizan una enorme fiestas de disfraces con respecto a Halloween y todos están impacientes por saber con que disfraz sorprenderán este años. Sin embargo, muchos aseguran que quizás no hagan algo esta vez debido a la pandemia de Covid-19.

