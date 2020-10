José Eduardo habla de más y revela que esto acabó con el matrimonio de Aislinn Derbez y Ochmann

Ciudad de México.- El famoso y querido comediante, José Eduardo Derbez, habló con el programa Suelta la sopa sobre el reciente y polémico divorcio de su media hermana Aislinn Derbez y el actor Mauricio Ochmann.

En entrevista con esta emisión de espectáculos, el también hijo de Victoria Ruffo confirmó que la historia de amor entre la actriz de La casa de las Flores y el intérprete de El Chema terminó por el viaje que hicieron a Marruecos.

José Eduardo aseguró que pese a que muchos internautas creen que las peleas que hubo entre Mauricio y Aislinn durante estas vacaciones estuvieron planeadas, ocurrió todo lo contrario y todas fueron bastante reales.

Muchos decían ‘ay no es actuado’, cosa que nada fue actuado. Mucha gente decía ‘los pleitos de Aiss y Mau fueron actuados’. Realmente creo que para ellos fue un viaje que marcó lo que está sucediendo ahorita".

El hijo de Eugenio Derbez dejó en claro que a él no le corresponde hablar más detalles de esta ruptura pues apoya a su hermana en cualquiera de sus decisiones y además siente mucho cariño por su excuñado.

Mauricio es una persona que yo quiero mucho, respeto y siempre va a ser parte de mi familia porque es el papá de mi sobrina. Yo no me metí tanto, sólo le di mi apoyo a mi hermana, le dije aquí estoy, lo que necesites, ya quién tomó la decisión o no, eso ya es cosa de ellos. Pero mientras los dos estén bien, la niña esté bien que es lo importante", añadió.