"Me convenció de faltar": Poncho de Nigris narra que Sergio Mayer lo hizo perder una telenovela

Ciudad de México.- A pesar de que hoy en día, Poncho de Nigris goza de una increíble fama y popularidad en redes sociales, el influencer ha pasado por varios altibajos a lo largo de su carrera artística.

Pues, así como ha tenido grandes oportunidades, también se ha perdido de otras, tal como lo que contó recientemente a Gustavo Adolfo Infante, en El minuto que cambió mi destino, pues señaló que, en cierto momento de su pasado, perdió un importante trabajo por culpa de Sergio Mayer.

Según contó Poncho, hace varios años tuvo la oportunidad de actuar en una telenovela del famoso productor de Televisa, José Alberto 'El Güero' Castro, sin embargo, el sueldo que recibiría ahí era poco, cosa que habría usado Mayer para convencerlo de unirse a su proyecto, Solo Para Mujeres.

No obstante, hoy se lamenta por no haber tomado el papel en el melodrama, pues señaló que eso le habría dado más fama que el trabajo con el ahora político.

Era mi primera novela y no ganaba mucho, falté a un llamado de la telenovela y mataron al personaje", contó de Nigris.

Por si fuera poco, el actor aprovechó las cámaras del show para disculparse con Castro y explicó lo que pasó.

'Güero', la neta, fue culpa de Sergio Mayer que me convenció de que teníamos evento en Los Ángeles, el Sergio Mayer, 'no we vente pa’ca, ni te pagan'".