Miguel Bosé se enfrentará duramente a su expareja en un juicio relacionado a sus hijos

Ciudad de México.- El cantante Miguel Bosé tendrá una batalla legal con su expareja, el escultor Nacho Palau, puesto que este último busca tener un acuerdo con los hijos que planearon juntos tras un proyecto familiar.

Ambos tuvieron dos parejas de gemelos juntos y cuando se separaron, Bosé se llevó a los gemelos mayores mientras que el escultor se quedó en España con los más pequeños.

Esto se debe que tras haber sido separados de sus hermanos mayores, los gemelos más pequeños han enfrentado algunos problemas sentimentales, provocando que Nacho solicite que se reúnan más como familia, además de asegurar de que pasa por problemas financieros. En una entrevista para Vanity Fair, el escultor contó lo mal que la estaban pasando.

Me ha fastidiado la vida. Me vine a casa de mi madre. ¡No tenía otro sitio! Yo no quiero nada para mí. Estoy pluriempleado. No puedo llevarlos a un colegio privado. Los niños se necesitan y me importa que la familia esté separada. ¡Todo es un despropósito!".