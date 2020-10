Sofía Garza, actriz de Televisa se vuelve contagiar de Covid-19 a pesar de haberlo superado antes

View this post on Instagram

La re-infecciu00f3n de COVID-19 es una REALIDAD. Despuu00e9s de mu00e1s de una semana con este diagnu00f3stico y despuu00e9s de platicarlo con mi marido he decidido compartir mi re contagio con uds para crear conciencia. Han sido du00edas complicados pero he estado bajo los cuidados del mejor doctor @fzubiaur ud83dude4fud83cudffb He decidido someterme a otros estudios para analizar mu00e1s a fondo mi caso. Por favor NO BAJEN LA GUARDIA. No comentan EL ERROR que yo cometu00ed. Pensar que porque ya nos diu00f3, no nos puede dar otra vez. Nunca deju00e9 de usar tapabocas y nunca deju00e9 de cuidarme. Simplemente fui a visitar a una tu00eda a su casa (en su terraza) : Y eso fue suficiente. Gracias a todos los que han estado al pendiente. Un du00eda a la vez. Los quiero. #fuckcovid