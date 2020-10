¡Sorpresa en Televisa! Estrella de 'Exatlon' estaría en '¿Quién es la máscara?'

Ciudad de México.- Este domingo 18 de octubre, Televisa ha transmitido la segunda emisión del reality show, ¿Quién es la máscara?, donde uno de 'El Duende', ha sido uno de los personajes que más ha llamado la atención de todos.

Tanto el público como los investigadores han quedado maravillados por la actuación de este concursante, sin embargo, han también acabaron bastante intrigados debido a las pistas que arrojó.

Crecí en una de las mejores aldeas del mundo, pero he peregrinado por muchos lugares. He encontrado gigantes obstáculos, pero con fuerza pude cruzar el camino. Cuando es necesario no lo pienso y me lanzo con todo cuando lo quiero".