¿Vetada de TV Azteca? Revelan por qué Macky González no regresa a "Exatlón' y se fue a Televisa

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Macky González se fue a Televisa debido a un posible veto por parte de TV Azteca, motivo por el que ya no podría volver jamás a participar en Exatlón, donde se volvió sumamente reconocida.

Recientemente una página de spoilers de Exatlón hizo una dinámica de preguntas y respuestas, durante la cuál le cuestionaron respecto a los próximo refuerzos a la competencia, mismos que afirman serán varios.

Es por ello que después un par de seguidores les preguntaron si entre ellos estaba Macky, la polémica capitana de Cobras en Guerreros 2020, a lo que aseguraron que no pues era la televisora quién ya no quería de regreso a la atleta, dando a entender que los ejecutivos la tendrían vetada del Ajusco.

A Macky no la quieren en Azteca, así que no creo, y de Anto aún no han dicho nada ni confirmado nada", respondieron al ser cuestionados sobre el regreso de González y Antonella Gaxiola", dice la imagen.