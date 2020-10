Adiós 'Hoy': Tras dejar TV Azteca por Televisa, 'traicionan' a Tania Rincón y la dejan sin trabajo

Ciudad de México.- Luego de que esta semana Tania Rincón fuera invitada al programa Hoy y el periodista de espectáculos Álex Kaffie comentara que Magda la querría sumar al elenco para la nueva etapa del 2021, esto podría no concretarse.

Tania, quien estuvo 11 años en TV Azteca y ocho en el matutino Venga la Alegría, se fue a Televisa en 2019 y se convirtió en la conductora de Guerreros 2020 bajo la producción de Magda Rodríguez, por lo que la noticia de que la quisieran de base en Hoy no fue del todo inesperada.

Sin embargo, según el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV, esto ya no sucederá, pues podría opacar a otra de las conductoras.

Aunque cuando visitó el programa usuarios señalaron que la relación entre ella y Galilea Montijo se veía muy tensa y que parecía que esta última se sentía incómoda con su presencia, la presunta responsable no sería la tapatía.

Se empezó a especular que Tania se podría integrar al matutino el próximo año. Incluso ejecutivos vieron con buenos ojos esta situación, pero no. Todo porque según Magda Rodríguez no hay presupuesto y esque no le conviene integrarla porque la más perjudicada sería su hija Andrea Escalona", dijo.

Según el youtuber, Magda habría decidido no incluirla porque presuntamente no habría recursos suficientes para contratarla, sin embargo, sostuvo que la verdadera razón de la productora sería que no querría que compita en secciones o imagen con su hija.

Tania Rincón no entra a 'Hoy' de manera oficial, según la productora del programa".

Kaffie, en su columna Sin Lisonja para El Heraldo, mencionó que saldrán dos personas del matutino el próximo año, por lo que el presupuesto ahorrado ahí podría ser destinado a nuevos integrantes, que hasta la fecha no han sido anunciados.

Habrá que esperar unos meses para ver si Tania empieza a incorporarse con su sección de maternidad (actualmente tiene seis meses de embarazo) y si se integra el próximo año o no.

Cabe mencionar que la información no ha sido confirmada por una fuente oficial, por lo que permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Arguende TV e Instagram @taniarin y @magdaproducer