¿Adiós a Televisa? Tras 'pleito' con Omar Chaparro, Yuri 'abandona' '¿Quién es la Máscara?'

Ciudad de México.- En pleno programa del domingo 18 de octubre de ¿Quién es la Máscara? la querida investigadora y cantante, Yuri, se ha levantado completamente indignada ante el 'pleito' que tuvo con su compañero, Omar Chaparro, abandonando las instalaciones de Televisa.

En el último episodio transmitido del misterioso reality, se puede ver como Chaparro da un dato sobre la cantante que ella dice solo es "puro chisme", ante lo que él asegura que no dirá nada más y hace ademan de sellarse los labios.

Ante esto la querida cantante señala que no debería levantar falsos pues el programa no necesita de chismes para que sea popular y siga rompiendo récord en audiencia, como hasta este momento.

Eso es chisme, mira este programa no necesita chismes para tener rating, zas, he dicho, he dicho, me voy, me voy", dijo Yuri mientras se ponía de pie y se iba. "Se enojo Yuri", replicó Omar.