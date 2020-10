¿Adiós TV Azteca? Tras 23 años con Chapoy, Bisogno aparece en 'Hoy' y deja en shock a Televisa

Ciudad de México.- Luego de la polémica y repentina salida de la actriz y conductora Aylín Mujica de la obra El Cuarentenorio Cómico, la conductora Andrea Escalona entró al quite al aprenderse los diálogos en solo un día.

Su debut en la obra fue al lado de algunos de los comediantes más importantes de México, sin embargo, llamó la atención que al final del video publicado en el programa Hoy apareció un polémico conductor que lleva más de 23 años en TV Azteca, Daniel Bisogno.

Freddy Ortega de Los Mascabrothers reveló que él ya no creía en la historia de que Aylín fue secuestrada: "Me escribió y le decía por qué no quitas las suspicacias, que muestren las cámaras de lo que pasó y nadie dudará".

Por su parte, Arath de la Torre y Cepillín cuestionaron a Aylín por no haber tomado en serio la obra, pues consideran que pudo haber regresado, independientemente de la que haya sido la razón por la que se ausentó.

Escalona, quien interpreta a 'Doña Inés', también agradeció la oportunidad y reveló estar muy contenta por poder ayudar al productor Alejandro Gou, quien reconoció el profesionalismo de Andrea.

Algo que no pudo pasar desapercibido es que durante las entrevistas al elenco y tomas de la obra, nunca pusieron a cuadro a Daniel Bisogno, colega de Pati Chapoy en el Ajusco y exnovio de Escalona. Sin embargo, al final fue inevitable que el conductor apareciera en la pantalla del matutino de Televisa, aunque sea por unos cuantos segundos.

Así reaccionaron usuarios en los comentarios:

Nunca enfocan a Bisogno".

Se les coló el Bisogno al final".

El discípulo de Pati Chapoy en Televisa, quién diría".

