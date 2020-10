Al borde del llanto, Ingrid Coronado da inesperada noticia: "Estoy muy sensible"

View this post on Instagram

Hace unos meses sonu0303au0301bamos con empezar @conectadasmvs, hoy ese suenu0303o es una realidad, y estoy super contenta por que el diu0301a de ayer se cumpliou0301 la primera semana de conectarme con Uds y con mi talentosiu0301sima amiga @tamaravargasof ud83dudc95u2063 u2063 Los esperamos manu0303ana a las 10 am por el 102.5 fm y en mvsnoticias.comu2063 ud83dude0a @mvs102.5 u2063 u2063 #Feliz #Emocionada #Conectadas #MVSRadio #MVSNoticias #ConectadasMvs #Amigas #Radio #PrimeraSemana