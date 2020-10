Ángela Aguilar da la cara ante los rumores y habla de su presunto embarazo a los 16 años

Ciudad de México.- La joven cantante, Ángela Aguilar, se encuentra a pocos días de celebrar su cumpleaños, por lo que decidió sorprender a sus fans a través de un video en su canal de YouTube, donde buscó aclarar varios rumores que han hecho sobre ella.

Al ver las noticias falsas, la hija de Pepe Aguilar, se quedó bastante impresionada al ver que la mayoría de las búsquedas estaban relacionadas con su embarazo "a los 16 años".

¡Ángela Aguilar embarazada! Según yo no ¿queremos ver eso? ¿es mala idea? Vamos a ver, ándale, es un gemelos, o sea, estoy embarazada y no son gemelos, es un gemelos", dijo burlándose de la falta de ortografía.

Nunca he estado embarazada y no, no, señor", aclaró.