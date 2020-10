Cepillín arremete contra exrepresentante de Juan Gabriel por haberlo tachado de "mariguano"

Ciudad de México.- El payaso más famoso de México, Cepillín, nuevamente dio de qué hablar, pues sigue asegurando que la mamá del cantante, Luis Miguel, sigue con vida y está bajo los cuidados del artista.

Además, en su reciente entrevista para el programa de espectáculos, De Primera Mano, el famoso presentador de televisión aprovechó para arremeter contra el exrepresentante de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz.

Según mencionó Cepillín, su descontento ocurrió luego de enterarse de que Joaquín había señalado que 'Juanga' nunca fue su amigo, además, lo tachó de adicto.

Yo no sé lo que quiere, al decir que yo no lo conocía, es una tontera que diga que yo no lo conocía, cuando yo conozco a Alberto desde 1977, que llegué a Mexico".