Chiquis Rivera da los detalles de su nuevo amorío: "No le fui infiel a Lorenzo"

Los Ángeles, EU.- La cantante Chiquis Rivera dio sus primeras declaraciones después de que fuera captada en video besándose con el empresario Jorge Cuevas en México.

En su regreso a Los Ángeles, la hija de Jenni Rivera fue abordada por la prensa donde aprovechó para aclarar que conoce Jorge desde hace 4 años y que nunca le fue infiel a su aún esposo Lorenzo Méndez con él.

No fui infiel, jamás en la vida y Lorenzo lo sabe, él sabe las razones de nuestra separación, yo por respeto a su madre, a su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles. No se vale que quieran voltear las cosas, por eso doy la cara.”