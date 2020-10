Con ojeras y sin dormir: Así reaparece Mariana Echeverría y presume a su recién nacido

Ciudad de México.- Hace algunas horas la conductora Mariana Echeverría dio una actualización a sus seguidores de redes sociales de cómo es su vida de mamá ahora que dio a luz a su primer hijo, Lucca.

A través de sus historias de Instagram, la famosa presentadora de Televisa reveló que tras la llegada de su bebé se ha mantenido muy ausente debido a que no ha logrado acomodar sus tiempos.

No me puedo conectar por estar cuidando a este cachorro, pero ya les contaré de todo el proceso, de qué me ha dolido, qué no me ha dolido, qué disfruto que no", comentó.