Consuelo Duval deja a todos boquiabiertos al ventilar romántico momento con Eugenio Derbez

Porque SIEMPRE que lo necesito, estau0301 ahiu0301 tu hombro para miu0301, porque no existe ninguna distancia cuando te enviu0301o el SOS .. Porque eres mi ejemplo, mi inspiraciou0301n, mi consejero y porque, cuando se me olvida, estau0301s ahiu0301 para recordarme que soy Donu0303a Federica Dau0301valos de Peu0301rez Luche!! Por eso y por mucho mas ... Hoy le doy GRACIAS A DIOS ud83dude4fud83cudffb Te amo kkitaud83dude0bud83dude43ud83eudd2aud83eudd29ud83eudd13 @ederbez PD: Estu00e1 tantito rota la foto porque tiene mas de 20 au00f1os ud83dude0d y ha rodado de acu00e1 para allu00e1...ud83dude44ud83dude48ud83eudd13